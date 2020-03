Pompeii Maximall: prosegue il progetto dello shopping resort

19:29

Il progetto per la realizzazione di Pompeii Maximall va avanti. Il complesso progettato a poca distanza dal sito archeologico di Pompei, ha l’obiettivo di potenziare l’attrattore turistico-culturale nell’area vesuviana.

Commissionato da Irgenre Group, il progetto prevede la realizzazione di un complesso multifunzionale di 67mila 440 metri quadrati al servizio della comunità, che comprende un cinema multisala, un hotel disegnato sul modello delle Domus che arricchiscono gli scavi di Pompei, una grande Food Court, un anfiteatro per eventi ed una piazza multimediale; il tutto immerso in una vasta area verde fruibile dalla collettività.



“In un momento di estrema difficoltà che sta avvolgendo il nostro Paese - dichiara Paolo Negri amministratore e titolare di Irgenre Group -, vogliamo contribuire a dare un’iniezione di ottimismo sottolineando che il progetto va avanti. Al momento siamo interessati alla salute dei nostri territori e dell’Italia intera e pertanto rispettosi delle indicazioni ministeriali e abbiamo deciso di impegnare questo tempo per studiare come ottimizzare i tempi e le modalità di costruzione, al fine di rispettare le deadline prefissate ed essere pronti ad accogliere i milioni di turisti che ancor di più visiteranno le bellezze dei nostri territori”

L’apertura del Maximall è prevista entro novembre 2021.

Il concept architettonico tende a riproporre in chiave moderna la struttura che caratterizza la Pompei antica. Parte dell’offerta saranno circa 200 brand, 30 ristoranti, sale di proiezione cinematografica e 5mila posti auto.