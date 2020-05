21:00

“In questo modo si mette fuori mercato il 50% delle imprese balneari italiane”. Queste le parole con cui Maurizio Rustignoli, presidente nazionale di Fiba, l’associazione delle imprese balneari Confesercenti, commenta le indicazioni di distanziamento degli ombrelloni di 4-5 metri contenute in un documento tecnico pubblicato sul sito dell'Inail e realizzato in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanità.

"Ci vogliono protocolli più sostenibili"

"L’auspicio - prosegue il presidente - è che le Regioni collaborino con le categorie interessate per predisporre protocolli più sostenibili. Il contributo tecnico dell’Inail non deve diventare vincolante, queste linee guida non siano prese come riferimento per controlli e sanzioni. Diversamente, per la maggior parte delle imprese del comparto sarà impossibile allestire l’arenile ed avviare la stagione balneare".



Altro punto nodale è quello delle concessioni: Fiba chiede, infatti, di estenderle fino al 2033, una norma prevista nel 2018 “ma non ancora applicata da molte amministrazioni comunali. Un ulteriore impedimento per l’attività dei balneari, in un momento drammatico di emergenza sanitaria ed economica”.