Ancora oggi rientrano “nel settore dei circhi e spettacoli viaggianti” e non avranno alcun sostegno governativo. I parchi a tema sono stati dimenticati e Giuseppe Ira, presidente dell’Associazione parchi permanenti, non riesce a trovare una motivazione: “Abbiamo un grande problema che è fuori dai radar dei politici – ha detto al Corriere della Sera – Sono state previste sovvenzioni per turismo e spettacolo ma noi siamo fuori”.

Gli effetti

Mancati aiuti che potrebbero presto impattare sul lato occupazionale. Secondo Ira infatti “la situazione potrebbe mettere a rischio 25mila lavoratori più 60mila stimati dall’indotto (ristorazione, hotel e merchandising)”.

I parchi divertimento nel corso del 2019 hanno generato un giro d’affari di 450 milioni di euro e al momento registrano una forte crisi di liquidità e soprattutto non hanno ancora ricevuto comunicazione sulla riapertura ufficiale. Troppi i nodi da sciogliere.