Leolandia apre i battenti domani, sabato 20 giugno

Leolandia torna ad accogliere gli ospiti. Il parco a tema annuncia la riapertura domani, sabato 20 giugno, con anche alcune novità.

Tra queste la nuova Pj Masks City, una nuova area a tema dedicata ai famosi personaggi dei cartoni. Inoltre sarà aperta anche la Foresta di Masha e Orso, una delle ultime new entry del parco.



Leolandia inoltre lancia l’iniziativa ‘Vieni entro il 31 luglio e torni gratis ad HalLeoween’: dunque, otre all’omaggio entro i 60 giorni, ci sarà anche un ingresso gratuito per il periodo di Halloween.



“Allo scopo di evitare ogni possibile forma di assembramento e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza in tutti i luoghi del parco - si legge in una nota -, l’ingresso sarà contingentato, anche attraverso l’adozione di sistemi di prenotazione online, che permetteranno di individuare i giorni e gli orari con minore affluenza”. Le regole sulla distanza consentiranno comunque ai più piccoli di restare vicino ai genitori. Le attrazioni saranno igienizzate regolarmente.