La riscossa della montagna, risalgono le prenotazioni

11:51

Alto Adige, Livigno, Cortina d’Ampezzo. Il sentiment delle località montane sull’andamento delle prenotazioni per quest' estate così anomala è positivo: le richeiste stanno aumentando di giorno in giorno. “Al momento – spiega a ilsole24ore.com Wolfgang Töchterle, direttore Marketing di Idm Südtirol - possiamo contare su un buon numero di prenotazioni, con differenze geografiche: l’area dolomitica sta registrando maggiori attenzioni rispetto alla parte occidentale del territorio, e quindi i dintorni di Merano e Bolzano".

In Alto Adige non sono previste restrizioni legate alla provenienza degli ospiti: “Le regole sono uguali per tutti, e tutti devono seguire le norme igieniche e di sicurezza prescritte" conferma ancora Töchterle, che aggiunge: "I listini per il 2020 sono stati definiti l’anno scorso e per questo non ci saranno aumenti significativi per questa stagione estiva”.



“Le richieste per gli appartamenti in case private e in residence - aggiunge Irene Delazzer, direttrice dell’Ufficio Turistico Val Gardena -, partite già a fine inverno, sono aumentate notevolmente dopo l’annuncio dell’apertura delle regioni e delle frontiere e provengono sia da ospiti nazionali che da turisti esteri”.



Per quanto riguarda, poi, Livigno, rispetto allo scorso anno le prenotazioni confermate per il periodo che va da giugno a settembre sono in calo solo del 9% e sono molto confortanti soprattutto gli indicatori relativi a luglio, che confermano una flessione limitata al 5 per cento.



Infine a Cortina sono raddoppiate, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le richieste di prenotazione per gli appartamenti.