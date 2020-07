Ivrea insieme agli agenti di viaggi per rilanciare il turismo di prossimità

08:00

Ivrea si prepara ad accogliere il 9 luglio il primo eductour dell’era post Covid, organizzato per un gruppo di 25 agenti di viaggi piemontesi dal Comune di Ivrea, di concerto con Fiavet Piemonte e in collaborazione con Ascom Ivrea e Canavese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rilanciare il territorio in linea con le esigenze del turismo di prossimità: “L’unica formula in grado di superare le molte complessità del dopo-covid”, spiega Stefano Sertoli, sindaco di Ivrea.



Per la prima volta alla visita della città seguirà una tavola rotonda: “Perché ci preme di capire con gli agenti di viaggi - sottolinea Costanza Casali, assessore alla Cultura, Commercio e Turismo - cosa possiamo fare noi istituzioni per affrontare insieme le criticità del territorio e svilupparne il potenziale. Perché non c’è crisi che non offra anche opportunità”.



Professionalità e legalità sono gli altri requisiti per la ripartenza: “Fiavet Piemonte – aggiunge Garbriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ha fornito al Comune di Ivrea l’organizzazione tecnica di uno dei propri associati e le guide abilitate; sono associati Fiavet anche gli agenti ospiti. Portiamo a Ivrea imprese a norma, che garantiscono e proteggono i loro clienti in tutto il processo di acquisto e di fruizione del viaggio. Quel che non fanno gli abusivi che affliggono la nostra industria. Un comparto che per l’Italia vale il 13% di Pil e qui in Piemonte arriva al 15%: noi creiamo lavoro e paghiamo tasse in totale legalità”.



L’eductour è intitolato 'Anfiteatro Morenico d’Ivrea, una splendida meta', dove per anfiteatro si intendono gli oltre 500 chilometri quadrati di pianura avvolta da boschi e corsi d’acqua che compongono il paesaggio del Canavese. Nel cuore dell’anfiteatro Ivrea è patrimonio dell’umanità Unesco per la sua ‘città industriale’.



“Alla riuscita della giornata – annuncia Luisa Marchelli, presidente Ascom Ivrea e Canavese – contribuiscono alcuni esercizi della città che offriranno agli agenti di viaggi accoglienza e servizi, dall’aperitivo al caffè, per un catering sotto costo”.