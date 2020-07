di Amina D'Addario

14:59

"Franceschini pensa che l'emergenza prima o poi passa e che in Italia i turisti vengono ugualmente. Invece bisogna lavorare per portarli nel nostro Paese". A bocciare la linea del Governo in materia di Turismo è l'ex ministro Gian Marco Centinaio.

"C'era il bonus vacanze, ma doveva essere semplice e realizzabile. Invece - ha detto in occasione di una conferenza stampa sulla crisi del comparto a Roma e nel Lazio - meno del 4% degli alberghi sta accettando i bonus. Si è voluta fare la solita propaganda elettorale mettendo sul tavolo soldi che non verranno mai utilizzati".



Troppi poi, secondo Centinaio, i progetti portati avanti durante il suo dicastero e poi 'accantonati'. "Gli altri Paesi hanno risolto il problema dell'abusivismo ricettivo con il codice identificativo. Perché da noi è un anno che attendiamo un decreto attuativo di cui nessuno parla?".



Finito nel dimenticatoio anche il progetto per favorire il cosiddetto turismo di ritorno: "Avevamo iniziato a fare degli accordi e anche questi - ha aggiunto - sono finiti nel niente".