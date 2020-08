Nasce #RomeSafeTourism, il bollino Covid free per hotel e negozi

15:09

Una valigia aperta su due lati con l'etichetta 'safe', indicativa di un turismo accogliente e allo stesso tempo sicuro. È pronto il bollino #RomeSafeTourism, il marchio che dichiara la conformità di alberghi e negozi della Capitale alle disposizioni sanitarie varate per l'emergenza Covid-19.

Potranno richiederlo strutture ricettive, bar, ristoranti, ma anche negozi e musei. Le imprese che risulteranno idonee al rilascio entreranno in un elenco in pubblicazione sul portale di Roma Capitale.



In questo modo, spiega il Campidoglio, si potrà “aumentare l'attrattività della 'destinazione Roma' a livello nazionale e internazionale, con ricadute impattanti per gli esercizi turistici e commerciali del territorio".



Amina D'Addario