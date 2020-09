Le spiagge salvano l’estate italiana: i dati Cna

14:49

In un’estate anomala come non mai, qualche segnale di speranza arriva dalle destinazioni balneari. Secondo gli ultimi dati Cna Turismo nel mese di agosto le spiagge italiane hanno registrato 35 milioni di presenze.

Particolarmente gettonate Puglia, Toscana ed Emilia Romagna, seguite da Sardegna, Lazio e Campania.



Segnali positivi anche sul fronte del turismo internazionale. Jesolo ha registrato, infatti, quasi il 50 per cento di presenze straniere (perlopiù tedeschi).



L’andamento di agosto, spiega Cna a Repubblica.it, “lascia sperare in qualcosa di buono anche a settembre, condizioni metereologiche e sanitarie permettendo”.