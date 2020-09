Sardegna e test obbligatori, il Governo verso l’impugnazione dell’ordinanza

11:21

Il Governo potrebbe ricorrere al Tar della Sardegna per l’ordinanza sui test obbligatori. Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, starebbero valutando l’impugnazione del provvedimento per inconstituzionalità.

Solo due giorni fa, intervenendo alla Festa dell’Unità, il ministro Boccia aveva annunciato l’apertura di un’istruttoria sulla legittimità dell’ordinanza che obbliga i passeggeri in ingresso a esibire all’imbarco un certificato di negatività al virus o il risultato di un test sierologico fatto entro le precedenti 48 ore.



La verifica riguarderebbe una presunta mancanza di aderenza all’articolo della Costituzione che prevede la libera circolazione sul territorio nazionale.