Sardegna, nuova stretta: tampone obbligatorio in arrivo e mascherina all’aperto

10:25

Dovrebbe partire sabato 12 settembre l’ordinanza del governatore della Sardegna Christian Solinas che prevede il test obbligatorio per chi arriva in nave o in aereo proveniente dal territorio nazionale o dall’estero.

La nuova stretta prevede che tutti i passeggeri in ingresso esibiscano all’imbarco un certificato di negatività al virus o il risultato di un test sierologico fatto entro le precedenti 48 ore. Se sprovvisti, dovranno fare il tampone entro le successive 48 ore e nel frattempo rispettare l’isolamento fiduciario.



Inoltre, il governatore prevede di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto tutto il giorno in tutti i luoghi a rischio assembramenti.