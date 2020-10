Fidenza Village, i tour che strizzano l’occhio al lusso

11:27

Itinerari ed escursioni per abbinare al tour fra le boutique anche la scoperta delle meraviglie naturalistiche, storiche e culturali dell’Emilia.

È l’iniziativa lanciata da Fidenza Village che strizza l’occhio ai viaggi di lusso grazie alla partnership con i t.o. locali Food Valley Travel di Parma e Piacenza Travel. Le proposte comprendono una serie di esperienze turistiche ‘slow’ nelle aree limitrofe di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, pensate per un pubblico diversificato: dai tour gourmet nella Food Valley d’Italia, alla visita con pernottamento nei Castelli del Ducato, alla scoperta di Piacenza con la possibilità di salire fra le intercapedini delle sue Cupole per ammirare gli affreschi di Guercino fino ai test drive Ferrari con degustazioni.



Il Villaggio, partner ufficiale di Parma 2020 e partner di Visit Emilia, sfruttando la grande centralità del proprio posizionamento, si pone quindi come vero e proprio ‘palcoscenico’ in cui far diventare protagoniste le storie e i racconti dei territori.