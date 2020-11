La rivincita della vacanza en plen air, i dati dell'Osservatorio turismo outdoor

15:39

Pubblicità

Che le vacanze all'aria aperta fossero un trend in crescita in Italia era già chiaro un anno fa, quando tutte le frontiere erano aperte e di Covid-19 nessuno aveva mai sentito parlare. Dodici mesi dopo, i dati dell'Osservatorio Turismo Outdoor presentati nel corso di TTG Travel Experience ribadiscono lo stesso concetto: il mondo in balia della pandemia è cambiato ma le vacanze open air piacciono a un pubblico sempre più ampio, inclusi gli italiani storicamente più restii alla vacanza in campeggio rispetto ai viaggiatori nordeuropei. Complice un'estate alle prese con distanziamento sociale e molte frontiere chiuse, i connazionali hanno scoperto le alternative offerte dal turismo outdoor nazionale: camping e villaggi immersi nella natura e senza problemi di spazio.



Prosegue sulla digital edition di TTG a questo link