Dalla Valtellina alla Marmolada: turismo della neve alla prova

19:32

La stagione invernale è alle porte e c'è chi prova a creare l'occasione per un turismo domestico in sicurezza: sono le destinazioni di montagna e i rispettivi comprensori sciistici, che nel rispetto delle norme si stanno attrezzando per accogliere gli appassionati di sci e sport sulla neve.

In Valtellina il via ufficiale è fissato per il 28 novembre a Livigno, Bormio, Madesimo e Valfurva, mentre in Valmalenco il comprensorio aprirà il 30 novembre, anche se le date potrebbero subire modifiche in caso di nuovi provvedimenti governativi.



I gestori degli impianti si stanno dotando di mascherine e gel disinfettanti: i tempi di risalita e il numero di persone saranno regolamentati in modo da evitare assembramenti e code e sarà implementata la vendita dello skypass online.



Dal 5 dicembre in Aprica si potrà sciare in notturna lungo la super panoramica del Baradello e nello stesso giorno sarà inaugurata anche la stagione invernale della Marmolada con la riapertura della funivia Move To The Top, che collega Malga Ciapèla a Punta Rocca. O. D.