Franceschini: “Salgono a 25 milioni di euro i fondi destinati a guide e accompagnatori turistici”

09:53

“I fondi destinati al ristoro di guide e accompagnatori turistici sono portati a 25 milioni di euro, andando incontro alle esigenze di un settore particolarmente colpito dalle misure di contenimento della pandemia”. Così il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in seguito alla firma del decreto che accresce di 5 milioni di euro le risorse destinate al comparto provenienti dal fondo istituito dal Decreto legge Rilancio e successivamente incrementato dal Decreto legge Agosto e dal Decreto legge Ristori.

Come precisa una nota del Mibact, il decreto inoltre porta da 5.000 a 7.500 euro il massimo dell’importo erogabile a ciascun richiedente, fermo restando che le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in egual misura.