16:14

Nessuna regione in rosso e cinque arancioni a partire da lunedì 11 gennaio. Questo quanto prevede l’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per contenere i contagi Covid-19. Dopo il weekend - in cui l’intera Penisola sarà zona arancione - Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto rimarranno arancioni, mentre il resto d’Italia sarà zona gialla.

Zone arancioni

Nelle cinque regioni arancioni saranno perciò consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza, senza autocertificazione. Non sarà possibile raggiungere un altro comune se non per i motivi consentiti dalle precedenti disposiozioni governative. Bar e ristoranti resteranno aperti solo per asporto. I negozi al dettaglio resteranno aperti, mentre i centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi.



Zone gialle

Per quanto riguarda il resto dello Stivale, gli spostamenti saranno consentiti dalle 5 alle 22 all’interno della stessa Regione. Aperti bar e ristoranti fino alle 18. Dopo sarà possibile solo l’asporto o la consenga a domicilio. I centri commerciali resteranno aperti nei giorni feriali e saranno chiusi il sabato, la domenica e i festivi.



La mappa potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. Secondo il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanita, si legge su Corriere.it, il Paese si trova “in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane”.