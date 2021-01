Sardegna prima nell’index di Demoskopika, cresce la reputation

15:56

Con 110,8 punti spetta alla Sardegna il primato della destinazione regionale con la migliore perfomance rispetto al 2019 nel Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika, lo strumento di analisi della reputazione delle destinazioni turistiche giunto al suo quarto anno consecutivo.

Agli indicatori classici dell'index (visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal tra gli stakeholder, popolarità, fiducia e tendenze di ciascuna destinazione turistica regionale nel complesso e, infine, reputazione del sistema ricettivo) sono stati aggiunti altri due parametri, come spiega sardiniapost.it: il primo mirato a rilevare le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze mentre il secondo, grazie all’aggiunta della piattaforma Google Travel, incrementa il numero delle strutture alberghiere ed extralberghiere sottoposte a valutazione.



Grazie all’incremento del volume di offerta online e alla popolarità web di cui gode, la Sardegna ha fatto un balzo in avanti nella classifica di ben 9 posizioni.