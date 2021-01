14:04

"La promozione 2020 ha dovuto essere rivoluzionata, e ora siamo prossimi al lancio della nuova campagna". Lo ha annunciato Giorgio Palmucci, presidente Enit, nel suo intervento alla presentazione online della nuova piattaforma di Google, Hotel Insights.



L'Agenzia nazionale del turismo ha chiuso l'anno più difficile, segnato, già in apertura, dalle problematiche della diffusione del Coronavirus, che hanno condizionati ogni singolo aspetto del turismo e delle imprese. "Quello che abbiamo vissuto di più in questo periodo è l'aspetto digitale per comunicare in maniera efficace e, soprattutto, per formare gli operatori in maniera appropriata - ha aggiunto Palmucci -. L'analisi dei dati è il futuro per sviluppare strategie mirate e performanti che non disperdano lavoro, investimenti, produttività e valore, ed è quindi importante guardare alla ripartenza con strumenti adeguati".

Enit sta, quindi, lavorando sulla presenza digitale, "attraverso una nuova piattaforma - ha specificato il presidente - e con la revisione del sito web, affinché sia uno strumento trasversale". Non da ultimo, Enit sta sviluppando un contact center, per dare più informazioni al turista, e potenziando il progetto sulla virtual reality, già avviato con il lancio della App di Enit, Italia Vr, che porta alla scoperta di arte, storia, cultura e enogastronomia lungo la Penisola. S. P.