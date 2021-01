di Silvana Piana

Google ha scelto l'Italia come primo Paese al mondo per il lancio locale di Hotel Insights, la nuova piattaforma che intende aiutare il settore alberghiero a intercettare la domanda turistica potenziale e a rafforzare le competenze digitali. Un progetto che si avvale delle partnership strategiche di Federalberghi, Confindustria Alberghi e Federturismo.

"La piattaforma - ha spiegato Vincenzi Rilli, chief marketing officer Google Italia - potrà aiutare i proprietari alberghieri a individuare i profili dei turisti e a migliorare la visibilità del proprio". Hotel Insights consente di seguire corsi online gratuiti, disponibili dai siti web delle associazioni stesse, e si articola in diversi step per condurre l'utente attraverso un'analisi dei mercati e rispettivi viaggiatori. "Abbiamo chiesto agli albergatori quali fossero le loro esigenze - ha aggiunto Marco Giorgini, head of vertical platforms Google Emea -. Nella sezione Risorse si preparano gli hotel a catturare la domanda e a offrire la proposta più consona, ma anche come migliorare l'esperienza degli ospiti nel sito web dell'albergo".



"Apprezziamo e supportiamo questo progetto - ha affermato Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi -, che può aiutare le imprese a cambiare prospettiva e mentalità, in un'ottica di competenze digitali. Siamo consapevoli che in questo periodo, quando i conti sono in rosso, è difficile pensare alla formazione, ma è questo che farà più forte il settore una volta passata la tempesta". Per Marina Lalli, presidente Federturismo, "la piattaforma di Google aiuta a intercettare la domanda turistica che ormai si esprime praticamente soltanto online, poiché il digitale è diventato strumento primario in questo periodo".



Un passo per la ripartenza

Un progetto rilevante per il settore, secondo Barbara Casillo, direttore generale Associazione Italiana Confindustria Alberghi: "Occorre costruire la propria presenza digitale che sia coerente con la domanda, alla luce di una crisi che ha modificato la fisionomia dei viaggiatori". "L'intuizione di una piattaforma per il sostegno dei nostri alberghi contribuirà alla ripartenza del settore turistico - ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact, intervenendo alla presentazione di Hotel Insights -.



Poter contare su strumenti digitali innovativi significa anche consolidare il ruolo delle smart destination, mentre per Giorgio Palmucci, presidente Enit, "è importante guardare alla ripartenza con strumenti adeguati, mirando soprattutto a quei mercati, come Usa e Asia, che sono mancati, generando perdite enormi alle città d'arte".