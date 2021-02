Il Governo britannico chiede agli inglesi di non prenotare vacanze all’estero

12:54

Una campagna che potrebbe seriamente compromettere l’incoming tricolore anche per il 2021. Alcuni esponenti del governo britannico, secondo quanto riporta Preferente.com, in questi ultimi giorni stanno invitando i cittadini a non prenotare le vacanze estive, e, nel caso, a non prenotarle all’estero.

Ad aprire le danze il ministro del Trasporti, Grant Shapps, che qualche giorno fa aveva appunto invitato i britannici a non prenotare ancora le loro vacanze estive, ma di attendere che la situazione epidemiologica sia un po’ più chiara. A ruota è arrivato il titolare del Ministero della Sanità, Matt Hancock che oltre ad invitare i cittadini Uk ad attendere per prenotare, ha anche suggerito l’opportunità di guardare a mete domestiche, proponendo “una grande estate britannica”.



Un appello che sembra aver fatto breccia nel cuore degli inglesi. Secondo un sondaggio realizzato da YouGov e riportato da TTG Media, infatti, l’83% dei britannici non è sicuro di avere davanti un’estate normale e di fatto non ha ancora prenotato nulla. Fra chi ha già prenotato, il 9% ha scelto di rimanere in patria.