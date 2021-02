Fitness nell’Isola di Albarella: a maggio partirà ‘Palestre all’aperto’

11:45

L’Isola di Albarella apre le sue porte alle palestre del territorio che ne faranno richiesta con ‘Palestre all’aperto’, un’iniziativa prevista nei primi due fine settimana di maggio (1-2 e 8-9 maggio). Un segnale concreto di solidarietà e alle palestre, attività che il lockdown ha colpito duramente.

L’obiettivo è dare vita a weekend dedicati al fitness e al wellness: dal percorso vita per il running attrezzato con vari ostacoli di diversa difficoltà, al box dotato di attrezzatura per l’allenamento funzionale Triform, dalla palestra del centro sportivo alla spiaggia, dal campo da calcio alle piscine. Il tutto inserito in un contesto naturale garanzia di sicurezza e distanziamento fisico, grazie agli ampi spazi. Le palestre, inoltre, avranno modo di presentarsi agli ospiti dell’isola di Albarella raccontando i propri servizi sportivi.



“La nostra attenzione per il mondo dello sport vuole essere sempre maggiore - spiega Mauro Rosatti, direttore di Albarella - e per questo abbiamo pensato a questi eventi in collaborazione con le palestre. Insieme torneremo a fare uno sport sicuro e a contatto con la natura unica della nostra isola”. Ad aderire molte palestre di Padova e Rovigo, ma l’invito è ancora valido: basta inviare una mail a caterina.zanirato@marcegaglia.com.