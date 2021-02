Sardegna, l'extralberghiero domina sugli hotel

08:00

Niente turismo almeno per i prossimi tre mesi e un comparto extralberghiero che, soprattutto per quanto riguarda le ville, a oggi domina sugli hotel. È questo lo scenario della Sardegna, che vede una ripartenza ancora faticosa.

Quello che infatti sembra essere in cima alle richieste dei viaggiatori è la necessità di avere spazi ampi per rispettare il distanziamento sociale e non solo. Un privilegio, la volontà di una vacanza a base di privacy lontano dalle masse in una casa di lusso o in un appartamento più modesto.



A essere in crisi sono infatti le strutture che abbondano di spazi comuni, uno scenario che preoccupa affittacamere e B&B.

Come riporta lanuovasardegna.it, per Pasqua è ancora tutto fermo sia sotto il profilo leisure sia per il business travel. Occorrerà dunque aspettare luglio per sperare in un miglioramento.



Gaia Guarino