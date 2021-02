Il prezzo del lockdown bianco: oltre 9,7 miliardi di euro

09:47

Una perdita di 12,4 milioni di turisti, per un totale di mancati incassi che supera i 9,7 miliardi di euro. Sono i conti, pesanti, del lockdown della neve; a farli l’Istituto Demoskopika, che ha analizzato il periodo dicembre 2020-marzo 2021.

Cinque le regioni che, come spiega Ansa, sono state maggiormente penalizzate dalla decisione di mantenere chiusi gli impianti sciistici: il Trentino-Alto Adige, che potrebbe arrivare a perdere 3,2 miliardi di euro, il Piemonte a meno 2 miliardi, la Valle d'Aosta con 1,3 miliardi di euro di incassi in meno, la Lombardia a quasi 1,1 miliardi e infine il Veneto, che dovrà rinunciare a 886mila euro.



"Occorrono subito ristori adeguati alle perdite e la revisione del Next Generation Italia - chiede Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, al ministro del Turismo Massimo Garavaglia -, altrimenti assisteremo alla stagione di de profundis del turismo montano".



A rischio immediato aggiunge, ci sono almeno 9mila lavoratori stagionali occupati nel turismo bianco, oltre ad almeno altri 5mila assunti a tempo indeterminato.