Italy for Weddings riparte da Siena

13:58

Italy for Weddings riparte. Grazie alla partnership con Convention Bureau Terre di Siena, a partire da lunedì 22 febbraio prenderanno il via una serie di attività sul territorio legate alla destagionalizzazione del wedding italiano.

La prima tappa prevede uno shooting fotografico a cura di Frank Catucci tra i luoghi più suggestivi di Siena, in cui i protagonisti saranno sia le eccellenze del territorio che quelle della wedding fashion, attraverso gli abiti firmati da Elisabetta Polignano, Bellantuono, Maison Signore e Carlo Pignatelli.



Lo shooting vedrà anche il contributo di Marta Mizzotti, wedding planner & make-up artist, e di Elisa Nascimbene.



“Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti con We Experience Italy, da Siena - spiega in una nota Laura D’Ambrosio, division manager di Italy for Weddings -. Si parla molto di questi tempi di come tutta la Event Industry dovrà necessariamente rimodulare la propria offerta, ridisegnando le esperienze da offrire in chiave di lusso ed esclusività. Non solo, anche small, outdoor, safety. Se ci pensate un attimo, l’Italia è una destinazione ideale per la promozione di attività con queste caratteristiche, ricca com’è di migliaia di piccoli ed esclusivi gioielli come boutique hotel, ville e musei privati, borghi esclusivi. E il segmento Wedding è quello che incarna in pieno il gusto per il lusso, per l’intimo, per l’esclusivo”.



Proprio intorno a questi nuovi paradigmi strutturali degli eventi post-covid, aggiunge D’Ambrosio, “si basa la strategia, iniziata appunto con We Experience Italy, di creare progetti promozionali ambiziosi pensati per un numero limitato di persone e in pieno rispetto delle normative sanitarie, dei veri e propri educational di alto livello alla scoperta delle eccellenze anche meno note del territorio italiano, dedicati da una parte, agli operatori italiani del Wedding alla ricerca di nuove ispirazioni con cui ampliare la propria offerta; e dall’altra alla clientela internazionale. Si tratta davvero di un’occasione unica per il Wedding di diventare la punta di diamante della ripartenza della Event Industry italiana”.