di Oriana Davini

09:03

Convention Bureau Italia lancia Italy for Weddings, il primo progetto nazionale dedicato al destination wedding, con l'obiettivo di offrire agli operatori del settore la possibilità di valorizzare e promuovere le proprie eccellenze all'estero contando su un'offerta variegata di servizi.

Una sorta di hub costruito intorno a una community, con una forza propulsiva importante sui mercati internazionali: la nuova divisione wedding, infatti, sarà declinata come Italyforweddings.it e italyforweddings.com.



Tre sono le modalità per aderire al progetto Italy for Weddings: 'First Sight', per chi sta iniziando ad approcciare il mercato del wedding destination. La modalità 'Engagement' offre in più una giornata di consulenza dedicata al prodotto e analisi dei mercati mentre 'Get Married' garantisce anche un'esperienza, "un giorno e una notte dove metteremo in pratica ciò di cui il socio ha bisogno per promuoversi all'estero".