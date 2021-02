Assoturismo: “Pietra tombale sulla stagione invernale”

14:57

Assoturismo Confesercenti interviene sulla proroga al 27 marzo del divieto di spostamento tra regioni, definendola “La pietra tombale sulla stagione turistica invernale. Che, di fatto, non è mai partita, mandando in fumo fino ad ora 2 miliardi di fatturato solo per alberghi, rifugi e altre attività ricettive”.

Si tratta di un danno rilevante, “ancora più consistente - si legge in una nota diffusa dall’associazione - se si considera che il mancato afflusso di visitatori – abbiamo già perso 18 milioni di presenze turistiche – genera a sua volta danni a cascata su tutta l’economia dei territori, in particolare delle mete montane. Il Governo, nel predisporre i nuovi sostegni, dovrà tenerne conto. L’auspicio è che ora si acceleri sulla campagna di vaccinazione e si faccia tutto quello che si può fare per salvare almeno la prossima stagione di Pasqua e delle feste primaverili”.