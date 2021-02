12:10

Prorogato fino al 27 marzo lo stop agli spostamenti tra regioni. Il Governo Draghi ha approvato questa mattina in Cdm il suo primo decreto, che andrà a sostituire quello in scadenza il 25 febbraio.

Fino alla fine del prossimo mese sarà perciò vietato su tutto il territorio nazionale raggiungere regioni diverse o province autonome.



Deroghe e novità

Come riporta Corriere.it, restano le deroghe. Sarà quindi possibile varcare i confini della propria regione di residenza per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità.



Restano inoltre in vigore le misure e le deroghe previste dal Dpcm in scadenza il 5 marzo, con l’unica eccezione che nelle zone rosse non sarà possibile più possibile spostarsi per trovare amici o parenti.