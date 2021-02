Il Trentino riparte dai social per rilanciare il turismo

08:00

Il Trentino vuole rilanciare il turismo e per farlo crede nel potenziale del web e degli influencer. La strategia è quella di raccontare il territorio attraverso ambasciatori social che, con i propri contenuti, avranno il compito di mostrare le bellezze della regione nella quotidianità.

Il progetto porta la firma di Trentino Marketing, che estende così i propri canali di comunicazione. Il secondo step sarà quello di selezionare i personaggi più adatti a raggiungere il target di turisti specifici, soprattutto i giovani.



Come riporta lavocedeltrentino.it, per il Piano Influencer Marketing 2021 verranno scelti 4 brand ambassador e pari élite influencer così da coprire ogni stagione. Una presenza volontariamente continuativa per costruire e trasmettere al meglio tutte le sfumature del Trentino.



Gaia Guarino