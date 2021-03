‘Stanley Tucci: Searching For Italy’, la star racconta l’Italia agli Usa

13:58

'Stanley Tucci: Searching For Italy', è questo il nome dello show che sta spopolando negli Stati Uniti e racconta il Belpaese. In onda sulla Cnn, la star del cinema accompagna in Italia gli americani mostrandone la storia, le tradizioni e ovviamente il buon cibo.

Il successo della prima stagione ha portato al rinnovo per una seconda edizione. Le tappe di Tucci sono state Napoli e Amalfi, Roma e Bologna e seguiranno a breve Milano, la Toscana e la Sicilia.



Come riporta travelpulse.com, si tratta di un programma che piace ai futuri turisti offrendo un punto di vista diretto, quello di un viaggiatore qualunque che - nel caso di Tucci, italo-americano - scopre il suo Paese d'origine mostrandone profumi, colori e curiosi segreti.



Gaia Guarino