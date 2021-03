Le regioni che rischiano il cambio di colore da lunedì

12:24

Come tutti i venerdì, sono attesi i dati del monitoraggio sulle Regioni che decreteranno i passaggi di colore. E sono diverse le aree che possono attendersi una modifica delle restrizioni.

La Lombardia, come riporta anche tg24.sky.it, ha tentato la mossa dell’arancione rafforzato da oggi per evitare il passaggio in rosso. Ma a intravedere il livello massimo di restrizioni previsto è anche l’Emilia Romagna. Così come la Toscana, che ha già diverse aree in rosso, colore che rischia di estendersi a tutta la Regione.



Rischia il rosso anche la Campania, insieme all’Abruzzo.



Atteso inoltre il passaggio dal giallo all’arancione per Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia. Le Marche probabilmente vedranno invece espandersi le zone rosse, ma non si esclude fino all’ultimo un passaggio di colore dell’intera Regione.



Resterà zona gialla la Liguria, così come la Sardegna manterrà il suo status di regione bianca, il primo caso in Italia. Molise e Basilicata restano rosse.