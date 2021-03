La Puglia punta a essere protagonista dell'estate

19:31

La Puglia promette di essere anche per la prossima estate tra le destinazioni più richieste dell'Italia, e a questa previsione potrebbe contribuire il certificato europeo e gli aerei e treni Covid-free.

"Indubbiamente tutte queste ipotesi ci trovano d'accordo - commenta Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi -. Va senz'altro bene il discorso dei tamponi, del patentino e dei vari tentativi per gli eventi, ma tutto deve essere finalizzato alla programmazione. Se parliamo di aerei Covid-free, ad esempio, è un discorso valido se ci sono i voli; dobbiamo lavorare per questo, il turismo internazionale si muove solo se c'è il collegamento aereo".



Secondo il rappresentante della Federalberghi, occorre inoltre "mettere in campo politiche di promozione del nostro territorio. L'anno scorso c'è stato un turismo interno, ma è stato quasi spontaneo, anche per i pochi stranieri giunti, perché la regione aveva i vantaggi legati al basso numero di contagi. È cambiato lo scenario, e siamo già in ritardo".



Per quanto riguarda il mercato interno, i dati Assoviaggi Confesercenti, che analizzano le richieste che stanno arrivando in questo periodo, la Puglia risulta tra le destinazioni più richieste insieme a Sicilia e Sardegna. "Ci auguriamo che l'avvio del percorso del patentino vaccinale sia veloce - dice Francesco De Carlo, presidente Assoturismo e Asshotel Confesercenti Puglia -. Immaginando che i grandi hub di partenza diventino il punto di rifermento per tamponi e verifiche, gli effetti positivi ricadrebbero sulle strutture ricettive e tutta la filiera. Come associazioni di categoria ormai fatichiamo a gestire il malcontento e la voglia di proteste".