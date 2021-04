L’Italia dopo Pasqua: come cambiano i colori delle Regioni

12:57

Anche questo venerdì sono attese le decisioni del ministero sui nuovi colori delle Regioni italiane, che scatteranno dopo Pasqua. Bisogna ricordare comunque che in base al nuovo decreto, nessuna zona d’Italia potrà essere in zona gialla, indipendentemente dai dati sui contagi.

Stando alle previsioni riportate da corriere.it, la Campania dovrebbe rimanere ancora in zona rossa. Si attende invece un passaggio in arancione per il Veneto.



Dovrebbe invece cambiare poco per il resto del Paese, che vede Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano in zona arancione e Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento in zona rossa.