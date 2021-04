Emilia Romagna: “Sarà un’estate da tutto esaurito”

di Amina D'Addario

È un'estate da "tutto esaurito" quella che si prospetta per le destinazioni balneari e per la montagna dell'Emilia Romagna. "Non appena ci saranno le condizioni - ha detto l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini (nella foto) - le nostre città e località di riempiranno di turisti. Lo dico perchè ho degli elementi e dei numeri".

Secondo l'assessore, si legge su tg24.sky.it, il turismo domestico avrebbe già messo in sicurezza i mesi di alta stagione. "In luglio e agosto ci sará il tutto esaurito sia sulla Riviera che sull'Appenino, soprattutto - ha aggiunto Corsini - di turisti italiani".