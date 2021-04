Disney sceglie Santa Teresa di Gallura per girare 'La Sirenetta'

16:49

Sarà la Sardegna a fare da sfondo a uno dei più discussi remake Disney. La scelta è ricaduta su Santa Teresa di Gallura che grazie a 'La Sirenetta' potrà godere di una grande opportunità per il proprio territorio.

Il film, che vedrà Halle Bailey come protagonista, sarà dunque girato parzialmente nella nota località sarda e, nonostante la Sardegna Film Commission non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, a dare informazioni è l'assessore al turismo locale, Fabrizio Scolafurru. "La produzione intendeva iniziare le riprese già la scorsa estate, ma la pandemia ha ovviamente costretto al rinvio l'inizio dei lavori´, ha raccontato Scolafurru.



Come riporta fanpage.it, l'indotto per Santa Teresa Gallura sarà ingente e a zero spese visto che le richieste della Disney sono state soltanto quelle di una collaborazione a livello burocratico. G. G.