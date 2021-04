Cambiano i colori: dodici regioni verso la zona gialla

10:07

Dodici regioni si apprestano a colorarsi di giallo. Se il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità confermerà il rallentamento dei contagi, da lunedì 26 aprile potrebbero cambiare colore Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Tutte le regioni appena citate, si legge su ilsole24ore.it, registrano attualmente un Rt sotto l’1.



Buone chance anche per Molise e Basilicata.



Dovrebbero passare in zona arancione, invece, la Puglia e la Valle d’Aosta.



Mentre sarebbe ancora critica la situazione in Sardegna, unica regione che potrebbe rimanere in lockdown.