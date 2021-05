Nasce Visit Italy Web Radio, la radio di Enit per promuovere l’Italia

14:22

Si chiama Visit Italy Web Radio e vuole essere la prima web radio internazionale per la promozione e il rilancio del turismo italiano. Nasce infatti da un’idea di Giovanni Bastianelli, direttore di Enit, il nuovo strumento di promozione che debutta ufficialmente oggi sotto l’egida dell’Agenzia nazionale del turismo e che sarà anche la web radio ufficiale del Giro E al Giro D'Italia 2021.

"È un sogno potere realizzare Visit Italy Web Radio - spiega Bastianelli –. Lo scopo principale è quello di implementare la conoscenza dell'Italia attraverso uno strumento capillare e amabile come la radio. Un mezzo che attraversa il tempo con la sempre rinnovata capacità di reinventarsi”.



Il palinsesto offrirà notiziari multilingua, dirette live con corrispondenti da 23 nazioni, podcast, aggiornamenti minuto per minuto sul turismo, programmi tematici, travel talk show, rubriche sulle novità della letteratura e sui viaggi, interviste esclusive a personaggi noti a livello nazionale e internazionale ma soprattutto tanta musica italiana quale potente strumento di diffusione della cultura, storia, tradizioni e del lifestyle italiano.



Ad arricchirla una selezione di brani musicali distinta in vari "Special" per categorie e generi per assaporare e scoprire la Penisola attraverso le interpretazioni di artisti stranieri legati all'Italia, l'opera in musica, i migliori musicisti del panorama italiano jazz e swing, i magnifici anni '30-'40-'50 e l'Italia dance music.



Ci saranno rubriche ad hoc sull'andamento del turismo nazionale e internazionale, sull'arte, la cultura, l'enogastronomia, l'active, la sostenibilità, il folklore con uno sguardo che restituisce la percezione dell'Italia su scala mondiale.



La radio sarà ascoltabile attraverso il player sul sito ufficiale dell'Italia (Italia.it) e sul sito di Enit.it, su mac app store, google play, huawei app gallery, ascoltabile su amazon alexa e su google home.