Emilia Romagna: il nuovo spot ha il volto di Stefano Accorsi

09:47

Vede come protagonista Stefano Accorsi il nuovo spot dedicato alle città d’arte e cultura dell’Emilia Romagna. L’attore racconta in 30 secondi il tesoro artistico della regione, che ospita oltre 500 musei, più di 200 teatri e 100 km di portici: “Un biglietto da visita perfetto per una regione pronta ad accogliere visitatori dall’Italia e dall’estero” dichiarano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo Andrea Corsini.



La campagna di comunicazione

Promosso da Apt Servizi, in collaborazione con le Destinazioni Turistiche Bologna-Modena, Visit Emilia e Visit Romagna, il video sarà al centro di una campagna di comunicazione che dal 9 maggio al 5 giugno prevede oltre 800 passaggi sulle più importanti reti televisive nazionali. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 500mila euro, che rientra in una più vasta strategia di comunicazione su tv e web avviata nel 2020 con Stefano Accorsi in veste di testimonial delle città d'arte e del cineturismo in Emilia Romagna.

Protagonisti poesia e ironia

“Quando abbiamo ideato questo spot, scritto con Fabio Bonifacci e diretto da Paolo Freschi - spiega Accorsi - ci siamo chiesti come fare per trasmettere in pochi secondi il carattere e le unicità dell’Emilia Romagna e abbiamo cominciato a fare l’elenco di quante cose incredibili ci sono nella nostra regione, quindi abbiamo pensato che unire poesia, ironia e leggerezza, oltre alla bellezza delle immagini fosse la strada migliore”.



"Siamo pronti a ricominciare"

"Il presidente Draghi ha ragione - aggiunge Bonaccini -: il turismo è fondamentale per la ripartenza del Paese e l'Emilia Romagna è pronta. Abbiamo tutto ciò che serve per soddisfare ogni esigenza, per incuriosire e conquistare anche grazie a una capacità ricettiva e dell’accoglienza che nonostante tutto ha visto gli operatori moltiplicare i loro sforzi per permettere soggiorni sicuri. Il loro impegno, insieme alla campagna vaccinale che prosegue a ritmo serrato, rappresentano una vera e propria garanzia”.