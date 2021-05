Bandiere Blu 2021, le regioni più virtuose d’Italia

15:07

Quindici nuovi ingressi e nove Comuni che, invece, non sono stati confermati. Salgono a 201 quest’anno le località rivierasche che, insieme a 81 porti turistici, potranno fregiarsi della Bandiera Blu 2021, il riconoscimento della ong internazionale Fee.

Il podio

Al primo posto resta salda la Liguria, con 32 località premiate per la qualità dell’acqua e i servizi, mentre a conquistarsi il secondo gradino del podio quest’anno è la Campania, con 19 Bandiere e una new entry, che sorpassa la Toscana, ora terza con 17 vessilli blu a parimerito con la Puglia. Le spiagge premiate salgono a 416 rispetto alle 407 del 2020, pari al 10% dei lidi premiati a livello mondiale, come spiega il Messaggero.



I criteri adottati

Tra i criteri della classificazione anche l’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato e aree verdi. E poi ancora le strutture alberghiere, i servizi d'utilità pubblica sanitaria, le informazioni turistiche, la segnaletica aggiornata e l’educazione ambientale.



Le regioni in risalita

Tra le regioni in risalita le Marche, con un nuovo ingresso,e 16 bandiere blu in totale e la Calabria con due ingressi e un’uscita e un totale di 15, mentre la Sardegna riconferma 14 località (con un nuovo ingresso e un'uscita) e la Sicilia sale invece a dieci con due new entry: Roccalumera e Modica. Meglio di lei l’Abruzzo, che vede tre new entry - Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro - e 13 vessilli in totale, mentre il Lazio arriva a 11 con due nuovi Comuni.



"L'impegno verso la sostenibilità nella gestione del proprio territorio - commenta il presidente della Fee Italia Claudio Mazza -, la cura del turista e la sua sicurezza, l'attenzione ai servizi, uniti al grande desiderio di ripartire con la stagione turistica, fanno dei Comuni Bandiera Blu un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare momento storico”.



E aggiunge: “Siamo convinti che per il 2021 il turismo italiano saprà fare da traino alla ripresa dell'intero Paese”.