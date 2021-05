Roma vuole il ritorno degli americani, parte la campagna negli aeroporti

08:47

La promozione di Roma travalica i confini nazionali e sbarca negli aeroporti statunitensi che hanno voli diretti, alcuni già attivi, sulla Città Eterna.

Dal 14 maggio al 14 giugno un video che illustra le eccellenze della tradizione culinaria romana e le nuove tendenze gastronomiche e due filmati che raccontano il lato più cool e luxury dell'accoglienza e dei servizi a Roma saranno trasmessi negli scali di Newark, New York LaGuardia, Los Angeles, Miami, Boston e Dallas. Obiettivo, favorire il ritorno dei turisti americani che prima della pandemia rappresentavano il 70% delle presenze estere.



""iamo fiduciosi che a breve - ha commentato la sindaca Virginia Raggi -, sempre nel pieno rispetto delle regole e con una diffusione capillare del nostro bollino Rome Safe Tourism, saremo una delle destinazioni più richieste per i prossimi viaggi in vista dell'estate". A. D. A.