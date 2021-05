Ischia, il ritorno degli americani: è boom di prenotazioni

14:45

Ischia traina la ripartenza turistica della Campania. Lo status di isola Covid free ha fatto sì che la destinazione abbia ricominciato ad attirare l’attenzione dei turisti statunitensi che, come spiegano gli albergatori, stanno prenotando a ritmi che non si vedevano da almeno tre decenni.

Come spiega ilmattino.it presto torneranno anche i turisti russi, grazie al ripristino – a partire dal 5 giugno – dei collegamenti diretti Aeroflot da Mosca a Napoli.



Un incentivo per il turismo

“Abbiamo deciso tre mesi fa di immunizzare le isole per i loro maggiori rischi sanitari e perché hanno una presenza fortissima di turisti stranieri e dobbiamo difenderci da eventuali varianti – ha spiegato nei giorni scorsi il presidente della Campania Vincenzo De Luca, parlando della vaccinazione di massa a Ischia, Procida e Capri - ; le isole Covid free sono un incentivo per il turismo per tutto il nostro Paese, abbiamo fatto una scelta di responsabilità per tre località che sono un brand mondiale del nostro turismo”.



De Luca ha poi aggiunto che la campagna di immunizzazione proseguirà nei prossimi giorni “in Costiera Amalfitana, Campi Flegrei e Costiera Cilentana; era fondamentale sfruttare maggio per salvare la stagione turistica ed oggi i segnali che arrivano dai tour operator sono incoraggianti".