Extraordinary_Umbria: una guida modello Instagram stories

Extraordinary_Umbria è la nuova guida 4.0 realizzata dalla Camera di Commercio dell’Umbria in collaborazione con Isnart per sostenere il rilancio del turismo. Si tratta di un innovativo strumento di promozione delle imprese turistiche e del territorio basato sulla piattaforma Instagram.

Il formato è quello delle Instagram stories, si legge su Hotelmag, in grado di raggiungere target diversificati e adatto a fornire informazioni sull’offerta turistica, valorizzando imprese, destinazioni e attrattori territoriali.



Già collegata ad altre piattaforme digitali, la guida consente agli utenti un’esperienza interattiva e immersiva, dalla fase di ispirazione a quelle di scelta, progettazione, prenotazione e viaggio. Con il tool swipe-up il turista può fare il fermo immagine, atterrare sul sito di una struttura turistica e prenotare dal proprio smartphone, scegliendo, attraverso icone intuitive, il prodotto turistico preferito tra Natura, Spiritualità, Sport, Tempo Libero, Enogastronomia.



“Grazie al potere evocativo delle immagini, delle musiche e dei racconti di chi ci vive o di chi ci è stato – ha affermato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria – la guida offre un’esperienza evocativa dei luoghi che il turista è invitato a visitare, rappresentando quindi un prodotto innovativo per il sistema della promozione turistica, per una ripresa basata su una nuova narrazione del territorio tra collaborazione, fiducia e autenticità”.