Piemonte: nuovi finanziamenti per il Voucher vacanze

La Regione Piemonte ha deciso di rifinanziare il Voucher vacanze con 1,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 5 già stanziati. I pacchetti, che saranno acquistabili sino al 31 dicembre 2021 e potranno essere utilizzati entro il 30 giugno 2022, si legge su Hotelmag, prevedono la formula delle tre notti al prezzo di una (due sono pagate dall’albergatore e dalla Regione).

“I numeri – rilevano il presidente Alberto Cirio e Vittoria Poggio, assessora regionale a Cultura, Turismo e Commercio – confermano che pubblico e privato possono lavorare insieme dando vita a un’iniziativa che piace ai viaggiatori e agli albergatori, e rimette in moto un settore tra quelli più sofferenti dopo le chiusure. Per questa ragione abbiamo deciso di rifinanziare il Voucher”.



Lanciato la scorsa estate, il Voucher vacanze del Piemonte ha registrato la vendita di circa 40mila tagliandi. Langhe-Roero-Monferrato, alto Piemonte, soprattutto il Lago Maggiore, sono state le mete più richieste. Il pacchetto più venduto tra quelli che offrono escursioni e servizi è il rafting in Valle Stura, seguito dalla ricerca del tartufo, ma, tra le attività, anche le vendemmie e il bungee jumping a Veglio.