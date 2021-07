Assoturismo: dal Green pass già 2,2 milioni di presenze straniere in più per l'estate

14:33

Assoturismo Confesercenti saluta con favore l’introduzione del Green pass europeo. Sulla base delle segnalazioni che arrivano all’associazione dalle imprese, questo strumento avrebbe già generato 2,2 milioni di presenze straniere in più per la stagione estiva. Un incremento significativo anche se non risolutivo, in quanto rispetto al pre-pandemia mancano ancora oltre 60 milioni di pernottamenti stranieri.

E questa assenza si concentra soprattutto nelle città d’arte, anche se le prenotazioni potrebbero migliorare ulteriormente nei prossimi giorni grazie alle partenze last minute.



Assoturismo Confesercenti invita però a non abbassare la guardia, in quanto vi sono nuovi elementi di incertezza legati al quadro epidemiologico e in particolare alle cosiddette varianti del virus.