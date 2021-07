L’ospitalità ‘alternativa’ targata YellowSquare approda a Milano

13:27

Aprirà il 20 agosto, nel cuore di Milano, la seconda base di YellowSquare, progetto ricettivo lanciato a Roma dai Marco e Fabio Coppola nel 1999 e poi diventato modello di ospitalità innovativa.

Un traguardo importante per un format nato 22 anni fa: “Quando abbiamo aperto – racconta Marco Coppola, co-founder di YellowSquare e presidente di Federalberghi Extra – la parola ostello era associata, per lo più, a strutture anonime, con grandi cameroni al limite del fatiscente. Ispirandoci agli ostelli del Nord Europa che avevamo visto nei nostri viaggi, abbiamo invece cercato di creare una struttura che fosse anche una piazza dove far incontrare viaggiatori e locals, con tanti spazi comuni adatti a persone della mia generazione abituati alla condivisione”.



Fedele al primo YellowSquare romano, anche il nuovo indirizzo milanese offrirà ambienti per la socializzazione