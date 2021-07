Abruzzo Information, online il nuovo portale dedicato alla regione

08:00

È online il nuovo portale Abruzzo Information, una vera e propria guida che, con le sue rubriche, intende promuovere e valorizzare le molteplici bellezze di un territorio caratterizzato da un ricco patrimonio storico, culturale, artistico e naturalistico.

Dalle spiagge del mar Adriatico alle cime innevate del Gran Sasso passando per i parchi nazionali, i borghi storici e le città d'arte dove fare la spola tra musei d'arte, siti archeologici, fortezze e castelli medievali, sono tanti i paesaggi e le attrazioni che, in ogni periodo dell'anno, permettono di vivere esperienze uniche. La tradizione passa anche per la tavola: oltre alle informazioni turistiche, infatti, il sito riserva una sezione ai prodotti tipici dell'enogastronomia abruzzese. L. F.