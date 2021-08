08:01

Tamponi rapidi a prezzo calmierato. Secondo quanto annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza durante la presentazione del decreto Green Pass, i test in farmacia avranno tariffe agevolate per consentire alle fasce più giovani della popolazione, non ancora vaccinate, di ottenere con più facilità la certificazione verde.

“Abbiamo sottoscritto un accordo tra commissario Figliuolo, d’intesa col ministero della Salute, e tutte le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti italiani, che prevede come costo ai cittadini un prezzo abbattuto di 8 euro nella fascia dai 12 ai 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra i 18 anni", ha dichiarato il ministro, riporta AdnKronos.



L’accordo

L’intesa rimarrà in vigore fino alla fine di settembre. Successivamente, ha spiegato il ministro, il Governo valuterà se prorogare o interrompere la misura.



L’accordo è stato siglato con i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite.