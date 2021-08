Sardegna: tre big per la campagna contro i furti di sabbia e conchiglie da parte dei turisti

17:49

Sono Geppi Cucciari, Luigi Datome e Caterina Murino i testimonial d’eccezione per la campagna di sensibilizzazione rivolta ai turisti italiani e internazionali varata da Adm in collaborazione con la Regione Sardegna. Il claim ‘Portala nel cuore’ punta infatti al tema della sensibilizzazione sui temi ambientali con particolare riferimento a uno delle ricorrenti cattive abitudini dell’estate, ovvero quella di asportare sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali dalle spiagge e dai loro luoghi d’origine.

Lo spot viene trasmesso sui grandi schermi dislocati nelle 14 maggiori stazioni ferroviarie e nei più importanti aeroporti italiani, e ora anche le principali compagnie di navigazione (Moby, Tirrenia, Corsica Sardinia Ferries e Grimaldi Lines) hanno deciso di sostenere la campagna mandando in onda lo spot sui monitor presenti a bordo dei loro traghetti in servizio sulle rotte per l’Isola.