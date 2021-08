Puglia dai grandi numeri: agosto ai livelli del 2019

12:56

Torna ad essere una delle regine dell’estate la Puglia, che nell’agosto 2021 rivede i numeri dell’estate 2019, l’ultima pre pandemia.

"La stagione sta andando bene, siamo contenti - dice il presidente di Federalberghi Puglia, Francesco Caizzi a repubblica.it. - L'unico rammarico è che, come l'anno scorso, è breve perché dura 40 giorni essendo partita a fine giugno. L'obiettivo deve essere allungare la stagione turistica da marzo-aprile fino a ottobre, come era nel 2019. Per questo chiediamo che a settembre sia convocata una task force sull'occupazione che parta dalle necessità reali delle imprese e stabilisca un approccio nuovo per il 2022".



Caizzi auspica che a settembre i flussi turistici non si fermino come lo scorso anno: "Non pretendiamo i numeri del 2019, quando avevamo fatto 17 milioni di presenze nell'anno, ma almeno qualcosa in più del 2020, che ha invece registrato quasi la metà degli arrivi, circa 10 milioni".



Soddisfazione per il buon andamento dell’estate arriva anche dal presidente della regione, Michele Emiliano e dall’assessore al Turismo, Massimo Bray, che attribuiscono il successo al turismo di prossimità.



"Abbiamo puntato quest'anno sul turismo di prossimità e siamo già al lavoro, con lo sguardo rivolto in avanti, per favorire la destagionalizzazione dei flussi tutto l'anno per realizzare una ripresa concreta e duratura dopo la difficile fase delle limitazioni legate alla pandemia" dicono.