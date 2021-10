Chianciano Terme in prima fila per la ripresa del turismo termale

15:12

Il turismo termale riparte e si rafforza grazie anche al Bonus Terme (attivo dall'8 novembre). Chianciano Terme si fa capofila di un grande progetto "di accoglienza e promozione termale e turistica in sinergia con i comuni della Val di Chiana e Val D'Orcia - afferma Mauro Della Lena, direttore delle Terme di Chianciano.

"La collaborazione con il territorio - spiega Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme - diviene fondamentale in un processo di internazionalizzazione anche con la riconversione alberghiera. Basta pensare ai circuiti di piste ciclabili per prevedere bike hotel e strutture tematiche, incluse quelle per la convalescenza da long covid"



"Il turismo del benessere di Chianciano Terme che coinvolge tutto il territorio - sottolinea Anna Duchini, presidente Convention Bureau Chianciano -, è perfetto per la destagionalizzazione proprio perché si rivolge a target differenziati"



Paola Trotta