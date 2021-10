Dolomiti Superski: tutte le piste si possono pagare con Telepass

08:00

Tutti i 12 comprensori di Dolomiti Superski saranno accessibili con il servizio TelepassPay per pagare lo skipass. Sono così un totale di 1.200 chilometri di nuove piste ad essere accessibili senza code e senza passare dalle biglietteria.

Pubblicità

La partnership tra Telepass e Dolomiti Superski permette quest’anno il pagamento con TelepassPay anche sulle poste di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa, Carezza, Arabba, Marmolada, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme, Obereggen, S. Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria/Bressanone, Alpe Lusia – San Pellegrino, Civetta.



Telepass permette di richiedere lo Skipass dall’app TelepassPay, riceverlo direttamente a casa e, dopo averlo registrato, sciare in uno dei resort convenzionati senza fare code alla biglietteria.



Il servizio Skipass di TelepassPay è iniziato nella stagione invernale 2018/2019. Attualmente è attivo in 7 regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna, Veneto), per un totale di oltre 40 comprensori.